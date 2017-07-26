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Нижневартовский стрелок арестованСегодня в 17:39

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До середины сентября.

Суд Нижневартовска заключил под стражу 36-летнего Руслана Ибрагимова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горсуда, мужчина останется под арестом до окончания предварительного расследования - 15 сентября 2017 года.

Перестрелка в ночном клубе Нижневартовска произошла в ночь на 15 июля 2017 года. Ибрагимов пытался познакомиться с девушкой, что не понравилось ее бойфренду. Отвергнутый ухажер открыл стрельбу и ранил гостью ночного клуба.

В розыск были объявлены трое подозреваемых – братья Акай и Руслан Ибрагимовы и Александр Кинжалов. Руслана задержали в Уфе, еще двое подозреваемых находятся в бегах.

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