×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Миассе повязали двух мужчин с 5 кило "синтетики"Сегодня в 17:45

  • Текст

Им грозит пожизненное.

Двух южноуральцев 24 и 26 лет задержали по подозрению в наркоторговле.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, молодых людей повязали под Миассом - на 1779-м километре трассы М5 "Урал". При себе у них было 8 граммов "синтетики". В дальнейшем были обнаружены тайники, в которых находилось около 5 килограммов наркотика.

Выяснилось, что задержанные распространяли зелье через Интернет на территории Челябинской области и соседних регионов. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков). Подозреваемые арестованы. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Он обойдется в сотни миллионов рублей.

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

На Урале за нее встали горой.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×