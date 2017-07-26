Им грозит пожизненное.

Двух южноуральцев 24 и 26 лет задержали по подозрению в наркоторговле.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, молодых людей повязали под Миассом - на 1779-м километре трассы М5 "Урал". При себе у них было 8 граммов "синтетики". В дальнейшем были обнаружены тайники, в которых находилось около 5 килограммов наркотика.

Выяснилось, что задержанные распространяли зелье через Интернет на территории Челябинской области и соседних регионов. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков). Подозреваемые арестованы. Им грозит пожизненное лишение свободы.