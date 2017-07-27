Обвинительное заключение утверждено.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева. После того, как бывший министр получит его копию, дело будет направлено в Замоскворецкий райсуд Москвы для рассмотрения по существу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Улюкаева обвиняют во взяточничестве (ч.6 ст.290 УК РФ). Его взяли с поличным в ноябре 2016 года при получении миллиона долларов. По версии следствия, это была часть от 2-миллионной мзды со стороны "Роснефти". За эти деньги нефтяная компания рассчитывала получить положительную оценку сделки по покупке 50% акций "Башнефти".

В настоящее время экс-министр находится под домашним арестом.

Ранее по теме:

Уголовное дело Улюкаева передали в Генпрокуратуру РФ

Улюкаев ознакомился с материалами уголовного дела