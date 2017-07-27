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Челябинца задержали за избиение преподавателя музыкиСегодня в 14:04

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Возбуждено дело.

В Челябинске задержали подозреваемого в избиении музыканта, преподавателя Южно-Уральского государственного института искусств Антона Бугаева.

"Это местный житель 1993 года рождения, ранее не судимый. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.111 (причинении тяжкого вреда здоровью)", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД.

Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в ночь на 25 июля 2017 года на улице Цвиллинга. Музыкант с друзьями увидели плачущую девушку и попытались ей помочь, вызвав такси. В это время на них налетели молодые люди спортивного телосложения. Один из них ударил Бугаева, тот упал, ударившись головой об асфальт. Музыкант получил открытую черепно-мозговую травму.

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