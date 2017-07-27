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Пермяка будут судить за избиение маленьких пасынковСегодня в 15:07

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И супруги-инвалида.

В суд направлено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Краснокамского района. Он обвиняется в истязании двух малолетних пасынков и их матери-инвалида, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, мужчина избивал мальчиков 7 и 9 лет, когда напивался. Это продолжалось с августа 2016 по февраль 2017 года. Также он поднимал руку на жену.

Длительное время женщина не решалась сообщить о происходящем в полицию. Она обратилась в правоохранительные органы лишь в апреле 2017 года.

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