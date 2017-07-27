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В Иркутской области 7-летняя девочка изрезала ножом убийцу материСегодня в 15:53

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А он пырнул ребенка в ответ.

В Иркутской области 7-летняя девочка несколько раз ударила ножом грабителя, который расправился с ее матерью.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла 26 июля 2017 года в селе Зоны. Ранним утром 18-летний местный житель проник в дом к потерпевшим, чтобы похитить их имущество. От шума проснулась хозяйка жилища и пригрозила вызвать полицию. Молодой человек покинул дом, однако спустя некоторое время вернулся с ножом.

Сначала злоумышленник угрожал женщине, а потом пустил в ход нож. Женщина скончалась на месте. Свидетелем расправы стала 7-летняя дочь погибшей. Девочка взяла кухонный нож и несколько раз пырнула им незваного гостя. В ответ злоумышленник также нанес ранение ребенку.

Девочку доставили в больницу. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Злоумышленник пока тоже находится под присмотром врачей. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Решается вопрос об аресте нападавшего.

Следует отметить, что в момент расправы глава семьи находился на работе. Он узнал о случившемся от полицейских.

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