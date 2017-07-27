Преступников ищут.

Днем 27 июля 2017 года в Нижневартовске около ТЦ "Городок" на улице Мира произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, пострадали 3 человека.

"Предположительно, стреляли из травматического оружия. Количество участников драки и пострадавших уточняется. Сейчас идет поиск стрелявших", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югра.

Как пишут местные СМИ, прозвучало не менее 10 выстрелов. Затем злоумышленники скрылись на машине. Марку и госномер автомобиля уже установили. В городе введен план "Перехват".