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В Екатеринбурге задержали находившуюся в розыске мошенницуСегодня в 17:16

  • Текст

И ее подельницу.

В Екатеринбурге задержали двух женщин, подозреваемых в мошенничестве. Одна из них находилась в федеральном розыске за имущественные преступления.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, 26 июля 2017 года в полицию поступила информация о том, что некая женщина обходит квартиры и, представляясь соцработником, пытается выведать сведения о жильцах. Во время задержания она назвалась чужим именем. Ее личность установили по отпечаткам пальцев.

Спустя некоторое время задержанную навестила 24-летняя девушка. Как оказалось, это была ее подельница.

В настоящее время с обеими подозреваемыми работают оперативники уголовного розыска. Всех, кто пострадал от действий женщин, просят позвонить по телефонам: (343)294-13-87, 294-13-72, 294-14-94 либо 02.

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