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В Сухом Логу рецидивист едва не зарезал приятеляСегодня в 17:48

  • Текст

Ему помешала полиция.

Полицейские задержали 35-летнего жителя Сухого Лога, который пытался убить знакомого.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, за некоторое время до совершения преступления двое ранее судимых приятелей украли бетономешалку и мотоблок. Их поймали по горячим следам и отпустили под подписку о невыезде. Один из них предложил подельнику взять вину на себе. Тот отказался, за что едва не поплатился жизнью.

Информация о готовящемся покушении стала известна оперативникам. 25 июля 2017 года подозреваемый приехал на ВАЗ-2109 к дому жертвы в село Знаменское, зашел внутрь и попытался ударить приятеля ножом. В это время его скрутили находившиеся в засаде пятеро полицейских. При задержании злоумышленник оказал сопротивление, ударив одного из стражей порядка.

В настоящее время подозреваемый арестован, ему грозит до 11 лет лишения свободы за покушение на убийство и до 5 лет за нападение на представителя власти.

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