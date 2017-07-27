В Сухом Логу рецидивист едва не зарезал приятеляСегодня в 17:48
- Текст
Ему помешала полиция.
Полицейские задержали 35-летнего жителя Сухого Лога, который пытался убить знакомого.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, за некоторое время до совершения преступления двое ранее судимых приятелей украли бетономешалку и мотоблок. Их поймали по горячим следам и отпустили под подписку о невыезде. Один из них предложил подельнику взять вину на себе. Тот отказался, за что едва не поплатился жизнью.
Информация о готовящемся покушении стала известна оперативникам. 25 июля 2017 года подозреваемый приехал на ВАЗ-2109 к дому жертвы в село Знаменское, зашел внутрь и попытался ударить приятеля ножом. В это время его скрутили находившиеся в засаде пятеро полицейских. При задержании злоумышленник оказал сопротивление, ударив одного из стражей порядка.
В настоящее время подозреваемый арестован, ему грозит до 11 лет лишения свободы за покушение на убийство и до 5 лет за нападение на представителя власти.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:01
Билл Гейтс потерял пальму первенства среди богатеев
Его обогнал основатель Amazon Джефф Безос.Сегодня в 20:00
В смартфонах на Android нашли вирус-троян
"Вшитый" в ПО.Сегодня в 19:59
"ЮТэйр" через суд остановил стройку рядом с аэропортом Плеханово
Где будут жить дольщики?Сегодня в 19:51
Наталью Тихонову повысили до главы Асбестовского ГО
Депутаты гордумы.Сегодня в 19:05
В Кургане горит крыша общежития
Ее отремонтировали год назад.Сегодня в 18:40
Прогулка "топлес" по Венеции обойдется в 200 евро
Штрафы повысили.Сегодня в 18:20
Уральские вузы остановили прием документов
На очное бюджетное обучение.Сегодня в 17:58
28 июля Екатеринбург утонет в колокольном звоне
На полчаса.Сегодня в 17:57
Сотрудники "Екатеринбурггаза" попали в заложники к пиратам
Их спасли дети.Сегодня в 17:52
Югорчанин избил приятеля до смерти в баре
Ему грозит до 15 лет колонии.Сегодня в 17:48
В Сухом Логу рецидивист едва не зарезал приятеля
Ему помешала полиция.Сегодня в 17:47
Школьные столовые Екатеринбурга покупают хлеб с наценкой в 2000%
Вместо 20%.Сегодня в 17:30
На КМЭЗ стартовала программа модернизации
Стоимостью более 650 миллионов рублей.Сегодня в 17:18
"Хозяйка Югры" тасует кадры
В правительстве.Сегодня в 17:16
В Екатеринбурге задержали находившуюся в розыске мошенницу
И ее подельницу.
Главные новости
- Сегодня в 19:59"ЮТэйр" через суд остановил стройку рядом с аэропортом Плеханово
- Сегодня в 16:50Под Ивделем прорвало газопровод: пламя поднялось выше 50 метров
- Сегодня в 16:33Курган "поплыл" после ливня
- Сегодня в 14:09Среднему Уралу грозит дефицит крови
- Сегодня в 13:03В День города "Чайф" подвинет Пьеху
Аналитика
Большой Полет шансонье Новикова
Смотрите и удивляйтесь.
Свердловские мэры ушли в "откос"
А ученые отказались от Марса.
Серовская свинья олигарха Аристова умерла?
Расследование "Уралинформбюро".