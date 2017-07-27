Ему грозит до 15 лет колонии.

В Белоярском задержали 37-летнего местного жителя по подозрению в избиении приятеля до смерти.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югра, преступление было совершено утром 26 июля 2017 года в баре на улице Школьной. Мужчины повздорили, и один из них избил другого. Потерпевший скончался до приезда скорой помощи.

Спустя несколько часов подозреваемого задержали по месту жительства. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.