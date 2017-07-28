Во время подростковых разборок.

В Красноуфимском районе в 64-летнюю пенсионерку выстрелили из ружья. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел во время разборок компании молодых людей с 17-летним подростком. На шум из дома вышел отец школьника с ружьем. Он сделал три предупредительных выстрела - в воздух, в землю и в сторону. Последняя пуля попала в женщину, которая сидела на лавочке. Через руку снаряд прошел в брюшную полость, сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Ему уже предъявлено обвинение. Мужчина находится под подпиской о невыезде.