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Свердловчанин прострелил живот пенсионеркеСегодня в 09:20

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Во время подростковых разборок.

В Красноуфимском районе в 64-летнюю пенсионерку выстрелили из ружья. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел во время разборок компании молодых людей с 17-летним подростком. На шум из дома вышел отец школьника с ружьем. Он сделал три предупредительных выстрела - в воздух, в землю и в сторону. Последняя пуля попала в женщину, которая сидела на лавочке. Через руку снаряд прошел в брюшную полость, сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Ему уже предъявлено обвинение. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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