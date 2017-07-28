Ему дали 2,5 года.

Октябрьский райсуд вынес приговор директору МУП "Октябрьский жилкомцентр" Николаю Шокаленко, признав его виновным в смерти двух рабочих по неосторожности. Ему назначили 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Трагедия произошла в июне 2015 года во время проведения плановых работ по прочистке канализационного коллектора и колодцев в селе Октябрьское. Обвиняемый нарушил требования охраны труда и не обеспечил безопасные условия: слесари работали без средств защиты органов дыхания. Они отравились канализационными газами. Один из мужчин скончался на месте, второй умер спустя неделю в больнице.