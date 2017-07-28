За мошенничество.

Директор турфирмы "Сургуткурорт" Александр Ивардава похитил у клиентов более 12 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

С января по август 2014 года мужчина обманул 130 человек. Он собирал с клиентов деньги, однако не перечислил их в адрес туроператоров и путевки не забронировал.

Суд признал Ивардаву виновным в совершении преступления по статье "Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере" и приговорил к 2 годам 6 месяцам колонии-поселения. Кроме того, в пользу потерпевших был взыскан причиненный им ущерб.