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Директора сургутской турфирмы отправили в колонию на 2,5 годаСегодня в 13:16

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За мошенничество.

Директор турфирмы "Сургуткурорт" Александр Ивардава похитил у клиентов более 12 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

С января по август 2014 года мужчина обманул 130 человек. Он собирал с клиентов деньги, однако не перечислил их в адрес туроператоров и путевки не забронировал.

Суд признал Ивардаву виновным в совершении преступления по статье "Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере" и приговорил к 2 годам 6 месяцам колонии-поселения. Кроме того, в пользу потерпевших был взыскан причиненный им ущерб.

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