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Дело вице-мэра Радужного передали в судСегодня в 12:08

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Ее обвиняют в получении крупной взятки.

Прокуратура Радужного утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего заместителя главы города Сафуры Курбановой. Экс-чиновница обвиняется в получении крупной взятки (ч.1 и п."в" ч.5 ст.290 УК РФ).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, в ноябре 2016 года вице-мэр, курировавшая отдел закупок управления экономики и прогнозирования горадминистрации, получила от местного жителя 20 000 рублей за содействие в покупке муниципалитетом именно его квартиры.

В феврале 2017 года учредитель и директор ряда коммерческих структур, оказывающих населению услуги в сфере ЖКХ, передал ей 250 тысяч рублей за принятие экономически выгодных тарифов по содержанию и ремонту многоквартирных домов.

Кроме того, чиновница несколько лет скрывала сведения о доходах и имуществе. Например, она "забыла" указать в документах наличие в собственности жилого дома, земельного участка, квартиры, а затем и выручку от их продажи. В отчете за супруга в 2012 году не упомянула про субсидию на приобретение жилья. Также она ежегодно вносила недостоверные данные о банковских счетах.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. По представлению прокуратуры чиновницу уволили "в связи с утратой доверия".

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