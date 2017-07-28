В Челябинске рецидивиста будут судить за побег из СИЗОСегодня в 12:54
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И кражу.
В Калининский райсуд Челябинска направлено уголовное дело о побеге особо опасного рецидивиста из следственного изолятора. На скамье подсудимых - 34-летний Сергей Рудиковский, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральской прокуратуры.
Рудиковский, осужденный за убийство, разбой, грабеж и мошенничество в составе ОПГ, сбежал 21 мая 2017 года. В СИЗО его перевезли из колонии Копейска, чтобы оттуда этапировать в ИК-18 Магнитогорска. Преступник прихватил сотовый телефон сотрудника изолятора и 10 тысяч рублей и был таков. Его задержали в ТРЦ Миасса на следующий день.
В отношении одного из сотрудников СИЗО-1 возбуждено уголовное дело о халатности. Еще более 30 работников изолятора привлечены к дисциплинарной ответственности.
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