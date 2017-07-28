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Суд ужесточил приговор угрожавшему убить 4-летнего сына тюменцуСегодня в 16:06

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Его отправили в колонию.

Ялуторовский райсуд ужесточил наказание 38-летнему тюменцу за угрозу убийством 4-летнему сыну. Ему заменили ограничение свободы на 9 месяцев колонии-поселения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В мае 2017 года сожительница мужчины выгнала его из-за пристрастия к наркотикам. Чтобы вернуть возлюбленную, подсудимый начал угрожать убить своего сына. Он поставил ребенка на стул, накинул ему на шею петлю и отправил фото женщине. Она показала снимок сестре мужчины, а та обратилась в полицию.

15 июля мировой судья назначила мужчине 10 месяцев ограничения свободы (запрещается выезжать за пределы района, менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции, покидать квартиру с 22.00 до 06.00, а также посещать увеселительные места и заведения, - прим.ред.). С вердиктом не согласилась прокуратура.

Следует отметить, что спустя неделю нерадивого отца осудили за незаконные приобретение и хранение наркотиков. Он получил 3 года колонии общего режима. Мужчина обжаловал приговор.

Окончательная мера наказания по двум приговорам будет определена после вступления в силу вердикта Ленинского райсуда Тюмени.

Мальчик в настоящее время находится под временной опекой сестры осужденного.

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