Спящим.

В Прикамье местные жители нашли сбежавшего из колонии-поселения преступника. Он спал на остановке общественного транспорта на одной из краевых трасс.

44-летний Салих Шакиров не вернулся в колонию-поселение в Соликамске после работы в середине июля 2017 года. Его объявили в розыск. Пермяки узнали преступника по ориентировкам и сообщили полицию. Осужденного вернули в колонию. За побег ему грозит еще до 4 лет лишения свободы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого ГУФСИН, Шакиров отбывал наказание за кражу.

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