Женщина и ребенок - в тяжелом состоянии.

Вечером 29 июля 2017 года в екатеринбургском роддоме, расположенном в переулке Суворовском, мужчина набросился с ножом на беременную жену.

Врачи провели операцию по извлечению ребенка. Горожанка и малыш находятся в тяжелом состоянии.

После совершения преступления мужчина скрылся. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД, местонахождение подозреваемого устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности". Екатеринбуржцу грозит до 15 лет лишения свободы.