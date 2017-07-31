Условно.

Красногорский райсуд вынес приговор 40-летней жительнице Каменска-Уральского, признав ее виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Она получила 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Инцидент произошел 16 октября 2016 года. Четыре подруги выпивали в квартире на улице Механизаторов. Во время застолья хозяйка жилища поссорилась с одной из приятельниц. В порыве гнева гостья набросилась на собутыльницу и откусила ей мочку уха.

Женщин разняли оставшиеся подруги. До приезда скорой, они опустили часть уха в рюмку с водкой. Пострадавшей сделали операцию, однако пришить мочку не удалось - из-за "обеззараживающей процедуры" все нервные окончания буквально сгорели в спиртном.

Заявление в полицию женщина написала спустя месяц после случившегося. Она пояснила, что долго ждала извинения и материальной компенсации от подруги, однако не получила ни того, ни другого.

Суд обязал подсудимую выплатить потерпевшей 15 000 рублей.