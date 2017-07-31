Подростка заключили под стражу.

В Кировском районе Перми 15-летний подросток на улице ранил ножом трех прохожих.

Преступление было совершено в ночь на 29 июля 2017 года рядом с остановкой общественного транспорта "улица Астраханская". Сначала 15-летний горожанин пырнул ножом 23-летнего молодого человека и потребовал у него деньги. Спустя несколько минут злоумышленник набросился на мужчину и женщину. Происходящее заметили двое прохожих. Они задержали подозреваемого и вызвали полицию.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Юношу заключили под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.