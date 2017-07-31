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Екатеринбурженка заморила 2-летнего сына голодом до потери сознанияСегодня в 11:57

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Ей грозит до 3 лет.

В Екатеринбурге врачи скорой помощи, приехавшие по вызову к отравившемуся бытовой химией 2-летнему ребенку, нашли мальчика избитым и обезвоженным. Оказалось, что мать несколько дней морила сына голодом, доведя его до бессознательного состояния.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, 15 июля 2017 года 40-летняя женщина вместе с сыном пришла в гости к знакомой. Приятельницы выпили, после чего хозяйка квартиры отправилась отдыхать на курорт. Ключи от дома она оставила гостье - чтобы та приглядела за котом. Однако екатеринбурженка продолжила выпивать. При этом в течение 5 дней она не кормила сына, а когда он плакал, била его. Все это время женщину разыскивали супруг и полиция.

20 июля, когда ребенок проглотил чистящее средство, женщина вызвала скорую помощь. Медики госпитализировали ребенка и сообщили о случившемся полицейским. Правоохранители увезли пьяную женщину в отдел. В отношении нее возбудили уголовное дело по ст.156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Ей грозит до 3 лет лишения свободы.

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