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Неизвестные ограбили салон DNS в Екатеринбурге Сегодня в 12:35

  • Текст

В торговом центре.

Ранним утром 31 июля 2017 года в екатеринбургском ТЦ "Гранат" неизвестные ограбили магазин цифровой техники DNS.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, сообщение о преступлении поступило в отдел полиции №5. По предварительным данным, несколько человек взломали дверь и проникли в помещение. В настоящее время ведется их розыск, устанавливаются количество пропавшего и сумма ущерба.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Кража".

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