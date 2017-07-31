В торговом центре.

Ранним утром 31 июля 2017 года в екатеринбургском ТЦ "Гранат" неизвестные ограбили магазин цифровой техники DNS.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, сообщение о преступлении поступило в отдел полиции №5. По предварительным данным, несколько человек взломали дверь и проникли в помещение. В настоящее время ведется их розыск, устанавливаются количество пропавшего и сумма ущерба.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Кража".