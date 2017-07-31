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Раненый подростком пермяк скончался в больницеСегодня в 15:15

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У него осталось двое детей.

В больнице Перми скончался 42-летний мужчина, на которого в выходные напал подросток, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР. У погибшего осталось двое детей.

Трагедия произошла в ночь на 29 июля 2017 года около остановки общественного транспорта "Улица Астраханская". 15-летний горожанин сначала ранил ножом 23-летнего молодого человека, требуя от него деньги. А после этого напал на мужчину и женщину, проходивших мимо.

Сейчас подросток находится под стражей. Ему готовятся предъявить обвинение.

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