У него осталось двое детей.

В больнице Перми скончался 42-летний мужчина, на которого в выходные напал подросток, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР. У погибшего осталось двое детей.

Трагедия произошла в ночь на 29 июля 2017 года около остановки общественного транспорта "Улица Астраханская". 15-летний горожанин сначала ранил ножом 23-летнего молодого человека, требуя от него деньги. А после этого напал на мужчину и женщину, проходивших мимо.

Сейчас подросток находится под стражей. Ему готовятся предъявить обвинение.