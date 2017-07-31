Прокурор просил 12.

Суд вынес приговор 39-летнему екатеринбуржцу, признав его виновным в покушении на убийство 4-летнего сына. Мужчина проведет 9 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено вечером 18 апреля 2017 года. Пьяный подсудимый вел ребенка домой из садика. На перекрестке Красных Командиров - Космонавтов он схватил мальчика за ноги и несколько раз ударил головой об асфальт. Мужчину остановили прохожие.

Следует отметить, что обвинение просило отправить его за решетку на 12 лет.

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