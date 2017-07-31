Домашний.

31 июля 2017 года Ленинский райсуд Перми на 2 месяца продлил срок домашнего ареста экс-министру спорта Прикамья Павлу Ляху. Он пробудет в четырех стенах до 3 октября, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

П.Ляха обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, он причастен к хищению порядка 14 миллионов рублей при реконструкции стадиона "Динамо" в Перми.

Обвиняемыми по делу также проходят бывший замглавы краевого минспорта Руслан Садченко и руководители двух подрядных организаций.

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