Малолетней.

Суд вынес приговор 35-летнему жителю Нижневартовска, признав его виновным в надругательстве над малолетней падчерицей. Он проведет 13,5 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра.

Установлено 5 эпизодов насилия над девочкой. При каких обстоятельствах совершались преступления не уточняется. Уголовное дело было возбуждено по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).