Один до сих пор скрывается.

В Челябинской области подростки обвиняются в похищении человека. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, в Кыштыме трое молодых людей в возрасте от 14 до 23 лет удерживали на квартире 20-летнего местного жителя. Парень проходил свидетелем по уголовному дело против одного из злоумышленников. Молодые люди угрожали своему заложнику и требовали изменить показания, данные на допросе.

Двое подозреваемых по делу уже задержаны и находятся под домашним арестом. Третий подозреваемый объявлен в розыск.