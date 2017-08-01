Из СИЗО.

Басманный суд Москвы изменил меру пресечения управляющему директору ГК "Ренова" Евгению Ольховику и директору "Т Плюс" Борису Вайнзихеру. Их перевели из СИЗО под домашний арест, пишут федеральные СМИ.

Оба топ-менеджера подозреваются в даче взяток властям Коми на сумму 800 миллионов рублей. За эти деньги они якобы рассчитывали получить "благоприятные условия" для ведения бизнеса.

Еще один фигурант - экс-глава "Вымпелкома" Михаил Слободин. Его объявили в международный розыск. В сентябре 2016 года суд арестовал его заочно.

Как ранее писало "Уралинформбюро", в марте 2017 года бывший председатель свердловского правительства Денис Паслер занял место Вайнзихера и стал главой правления "Т Плюс".

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