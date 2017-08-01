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ВС РФ отменил приговор расстрелявшему полицейских югорчанинуСегодня в 08:53

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Дело направили на новое рассмотрение.

Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор 45-летнему жителю Белоярского района, которого обвиняли в посягательстве на жизнь полицейских и хулиганстве. Уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югра.

В январе 2016 года жительница поселка Полноват пожаловалась участковому на пьяного сожителя. Полицейский приехал и усмирил дебошира, после чего тот лег спать. Наутро сельчанин вновь взялся за бутылку, а затем устроил женщине скандал. После этого он отправился в участковый пункт полиции, прихватив незарегистрированное ружье. Там он открыл огонь по стражам порядка. Один увернулся, а второго с огнестрельным ранением плеча на вертолете доставили в райцентр. После нападения на правоохранителей дебошир пришел на почту, где несколько раз выстрелил в сторону витрин. Спустя час стрелка задержали.

Мужчине грозило пожизненное заключение. Однако вердиктом присяжных заседателей он был признан невиновным в преступлениях. С этим решением не согласился гособвинитель и обжаловал его.

Ранее по теме:
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