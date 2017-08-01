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В Екатеринбурге появится отдел криминалистики с московским подчинениемСегодня в 10:10

Который будет обслуживать весь УрФО.

В России будет создан Криминалистический центр СКР на базе Главного управления криминалистики. С целью апробации этой системы в Екатеринбурге запустят пилотный проект отдела криминалистики с прямым московским подчинением. Он будет обслуживать весь УрФО.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР, в период эксперимента сотрудники отдела будут оказывать практическую помощь следственным управлениям в расследовании преступлений, вызвавших повышенный общественный резонанс.

Следует отметить, что в структуре самого центра будет создан единый лабораторный комплекс. Как ожидается, он позволит существенно повысить эффективность работы подразделений. Кроме того, будет усилен технический потенциал структуры.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
ДА Сегодня в 11:15

Ну, в общем-то, правильно.

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