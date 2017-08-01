Двух екатеринбурженок подозревают в хищении газаСегодня в 10:37
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Им грозит до 6 лет колонии.
Самовольное подключение к газопроводу стало поводом для возбуждения уголовных дел в отношении двух екатеринбурженок.
Нелегальные врезки в трубопровод и хищения газа совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД были выявлены специалистами АО "Екатеринбурггаз" по адресам Шекспира, 14 и 14а, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.
Предварительно установлено, что с января по 18 апреля 2017 года жительница одного дома использовала похищаемый газ для приготовления пищи и нагрева воды, причинив "Екатеринбурггазу" ущерб в 32 425 рублей. Ее соседка в тот же период обогревала за счет нелегально полученного газа жилище. Во втором случае материальный ущерб составил 53 914 рублей.
Обе самовольные врезки в газопровод были демонтированы.
В июле в отношении женщин были возбуждены уголовные дела по п."б" ч.3 ст.158 УК РФ (Хищение газа). Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Стоит отметить, что в июне Верх-Исетский райсуд уральской столицы вынес приговор по аналогичному уголовному делу. Хозяин частного дома по улице Шекспира,3 получил полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Мужчина, похитивший из газопровода 4,6 тысячи кубометров голубого топлива, обязан возместить АО "Екатеринбурггаз" материальный ущерб в размере почти 195 тысяч рублей.
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