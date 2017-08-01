На 500 тысяч евро.

Необычная кража произошла в Нидерландах. Пятеро румын 33-43 лет "вынесли" из мчавшегося по шоссе грузовика смартфоны Apple на 500 тысяч евро, пишет Associated Press.

Похитители на своей машине пристроились вплотную за автомобилем с iPhone. После этого один перебрался в кузов фуры и оттуда передавал коробки с гаджетами сообщникам, передает "Уралинформбюро".

Полиция Нидерландов арестовала налетчиков. Украденный товар найден, как и машина, на которой, вероятно, похитители передвигались в день совершения преступления.