В Югре застройщик пойдет под суд за незаконченный домСегодня в 12:21
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Директор "забросил" стройку.
В Лангепасе возбуждено уголовное дело в отношении застройщика, который и не планировал строить жилье, хотя привлек к проекту дольщиков. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуру ХМАО-Югры.
Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома ООО "СМП-68" получило от администрации города. С октября 2014-го по декабрь 2016 года компания заключила 30 договоров долевого участия на общую сумму более 60 миллионов рублей.
Квартиры должны были передать дольщикам не позднее 4 квартала 2015 года. Но работы продолжались до 2016-го, в начале которого строительство было приостановлено. За год выполнили лишь четверть от общего объема работ. При этом по бухгалтерской документации привлеченные деньги были потрачены полностью. Прокуратура выявила факты неправомерного расходования средств дольщиков.
В ходе проверки также было установлено, что генерального директора ООО "СМП-68" не было намерений заканчивать стройку. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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