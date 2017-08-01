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Южноуральский бюджет "обули" на 30 миллионовСегодня в 14:50

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Прикрываясь инвалидами.

Министерство социальных отношений Челябинской области вновь оказалось в центре скандала. По факту хищения средств должностными лицами ФГУП "Челябинское протезно-ортопедическое предприятие", с которым у чиновников были заключены договоры, возбуждено уголовное дело, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

В 2015-2016 годах министерство социальных отношений заключило с ЧПрОП госконтракты более чем на 39 миллионов рублей на поставку сложной ортопедической обуви для инвалидов. Результаты их исполнения не устроили Главное контрольное управление Южного Урала.

В ходе прокурорской проверки оказалось, что предприятие выставляло министерству "липовые" отчеты. Согласно экспертизам, вместо сложной ортопедической южноуральцы получали обычную обувь по цене, завышенной в среднем на 8900 рублей (почти в 10 раз). В результате "переплата" бюджета за 3386 пар составила 30,1 миллиона рублей, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).

Ранее по теме:
Южноуральские чиновники оставили инвалидов без обуви

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