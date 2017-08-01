Его отправили в ИК особого режима.

Североуральский горсуд признал местного жителя виновным в наркоторговле в составе ОПГ. Следующие 17 лет он проведет в колонии особого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, мужчина с двумя подельниками торговал наркотиками с июля 2014 по февраль 2015 года. Подсудимый покупал зелье у поставщика и распределял его между участниками группы для дальнейшего сбыта.

В декабре 2016 года суд приговорил "коллег" североуральца к 13 и 15 годам колонии.