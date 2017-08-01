С отставанием в развитии.

Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор трем жителям Южного Урала за вымогательство квартир у сирот. Трое членов ОПГ сами были воспитанниками детских домой, знали порядок предоставления жилья сиротам и процедуру оформления его в собственность. С 2010 по 2013 года они занимались хищением жилья у выпускников детских домов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Преступники пользовались юридической неграмотностью молодых людей, имеющих отклонения в развитии. Они навязывали потерпевшим свои услуги в оформлении документов на приватизацию жилья, одалживали им деньги под высокие проценты. А в уплату долга требовали продать квартиры и купить более дешевое жилье. Злоумышленники применяли физическое и психическое насилие.

Шести потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму более 3 миллионов рублей, двое потерпевших лишились жилья. В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимые были взяты под стражу, поскольку на одного из потерпевших оказывали давление, требуя изменить данные показания. Суд приговорил подсудимых к 5, 8 и 9 годам заключения в исправительной колонии