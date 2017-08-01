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Зауралец убил знакомого инъекцией наркотикаСегодня в 14:49

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Мужчину осудили на 13 лет.

В Курганской области 42-летнего жителя села Нижнее Куртамышского района Леонида Михайлова признали виновным в убийстве, незаконном хранении оружия и давлении на свидетеля. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В июле 2012 года Михайлов из личной неприязни убил знакомого инъекцией наркотика, в десятки раз превышающей допустимую разовую дозу. Тело умершего мужчина вывез в безлюдную местность и сжег вместе со своим автомобилем. Также Михайлов требовал от свидетеля произошедшего не давать показаний по делу, угрожая малокалиберной винтовкой, незаконно хранящейся у него.

Осужденного приговорил к 13 годам и 2 месяцам колонии строгого режима.

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