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Расчленившего мать челябинского трансвестита признали вменяемымСегодня в 14:59

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Он не избежит ответственности.

55-летнего челябинца, подозреваемого в расчленении матери, признали вменяемым. По заключению экспертов, он полностью осознавал, что делает, пишут местные СМИ.

Несмотря на то, что у мужчины есть некоторые психические отклонения, они не оказали никакого влияния на совершение преступления. Таким образом, челябинцу не удастся избежать уголовной ответственности.

Как ранее писало "Уралинформбюро", в ночь на 6 июня 2017 года прохожие обнаружили в сахарном пакете на улице Куйбышева голову и конечности пожилой женщины. Вскоре был задержан подозреваемый в убийстве - ее сын. На заседание суда по избранию меры пресечения он явился в женской одежде и туфлях на каблуках. Это вызвало сомнения в его вменяемости, мужчину отправили в психбольницу на экспертизу.

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