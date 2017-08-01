Ему грозит 5 лет.

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении заключенного, который пытался ударить табуретом сотрудника ЛИУ-51. Его подозревают в дезорганизации деятельности колонии.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, инцидент произошел с начале июня 2017 года. Осужденный за покушение на грабеж был недоволен, что у него при обыске изъяли запрещенный предмет. Он попытался ударить по голове табуретом начальника отряда. Офицер сумел увернуться от внезапного удара.

Осужденному грозит дополнительное наказание до 5 лет лишения свободы с ужесточением режима содержания.