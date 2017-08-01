Он заплатит 1,5 миллиона.

Тюменский райсуд вынес приговор 41-летнему директору ООО "Эврика Плюс" Сарвану Джафарову, признав его виновным в даче взятки оперуполномоченному РУФСБ. Ему назначили штраф в размере 1,5 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, весной 2017 года бизнесмен решил заняться незаконной деятельностью по обналичиванию денежных средств. Чтобы не возникло проблем с силовиками, он решил подкупить знакомого оперативника. Он предложил ему ежемесячно платить по 50 000 рублей за покровительство. При этом обещал дать единовременно 300 тысяч рублей.

В конце мая Джафаров положил деньги чекисту в бардачок. Предпринимателя задержали с поличным.