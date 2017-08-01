Перед матчем с "Ак Барсом".

В Нижнем Новгороде обокрали хоккеистов свердловского ХК "Автомобилист". У спортсменов из раздевалки забрали весь спортинвентарь и питание, пишет "Спорт-Экспресс".

Из-за этого 1 августа на матч против казанского "Ак Барса" не вышли Михал Чайковски, Рок Тичар и Алексей Михнов - они не успели найти форму подходящего размера.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе клуба "Уралинформбюро" не удалось. В нижегородском ГУ МВД также не сообщили, поступило ли заявление о краже.

"Автомобилист" сыграл с "Ак Барсом" в рамках предсезонного турнира - Кубка губернатора Нижегородской области. Победу в овертайме одержали казанцы (4:3).

2 августа "шоферы" встретятся с новокузнецким "Металлургом", а затем - с московским "Спартаком", уфимским "Салаватом Юлаевым" и нижегородским "Торпедо".