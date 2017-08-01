В тюрьме.

Индонезийский суд приговорил сургутянина Романа Калашникова к 17 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Об этом сам мужчина сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Кроме тюремного заключения сургутянина приговорили к штрафу в 200 000 долларов. Их можно заменить на 4 месяца дополнительного пребывания за решеткой. Обжаловать решения суда Калашников не собирается.

В своем посте Роман также сообщает, что 3000 долларов, которые собрали его друзья и близкие на адвоката, так до мужчины и не дошли. Друг, организовавший сборы, не отвечает на сообщения и сейчас находится в Калифорнии, передает "Уралинформбюро".

Мужчину задержали в декабре 2016 года в аэропорту Бали при попытке провести 3 килограмма гашиша в тюбиках зубной пасты. Максимальная мера наказания за подобное преступление по законам Индонезии – смертная казнь.