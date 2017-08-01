Он провернул аферы на 90 миллионов.

Тобольский горсуд вынес приговор 51-летнему директору ЗАО "Сибирский Автодром" Вадиму Дехтяреву, признав его виновным в мошенничестве и причинении имущественного ущерба. Он проведет 10 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По данным следствия, Дехтярев, будучи учредителем группы компаний ООО "Тобольск-Моторс Р", ООО "Автодом", ЗАО "Сибирский Автодом", ООО "Тобольская автотранспортная компания", убедил нескольких работников оформить на себя кредиты. Деньги он забрал себе якобы для развития бизнеса, обещая платить проценты по займам.

В течение некоторого времени он действительно оплачивал кредиты за счет средств ООО "Тобольск-Моторс Р". Банк, увидев добросовестное исполнение обязательств, предложил ряду работников взять еще займы, что те и сделали. Однако спустя некоторое время Дехтярев перестал платить. С января 2013 года по ноябрь 2014 года бизнесмен похитил у банка более 23,2 миллиона рублей.

Кроме того, с апреля по декабрь 2014 года бизнесмен обманул 56 клиентов автосалонов ООО "Тобольск-Моторс Р" и ООО "Автодом" на 30 миллионов рублей. Люди купили машины, однако не получили оригиналы ПТС из-за того, что Дехтярев не рассчитался с поставщиками. Впоследствии покупатели лишились автомобилей.

Также предприниматель причинил трем автопоставщикам ущерб на сумму более 12,6 миллиона рублей, не рассчитавшись за взятые на реализацию машины.

В июне 2015 года ООО "Тобольск-Моторс Р" признали банкротом.

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