Ему светит 10 лет колонии.

В Екатеринбурге в суд передано дело организатора финансовой пирамиды, обманувшего порядка 150 человек по всей России.

Следствием установлено, что в феврале 2013 года 26-летний мужчина организовал фирму по привлечению средств вкладчиков. Клиентам обещали высокий доход за счет игры на международном валютном рынке.

"Злоумышленник арендовал офис, расположенный на улице Мамина-Сибиряка, где 147 клиентов заключили с возглавляемой им фирмой гражданско-правовые договоры займа, согласно которым передавали денежные средства на период от 1 месяца до 1 года под условием ежемесячной выплаты от 7 до 15% в зависимости от суммы вклада. В результате мошеннических действий гражданам причинен ущерб в размере 86,5 миллиона рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

До мая 2014 года, пока на счетах компании были средства, вкладчики получали выплаты.

1 июня 2017 года организатору "пирамиды" было предъявлено обвинение в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе екатеринбургского УМВД.

Мужчина признал свою вину.