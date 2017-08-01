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Изрезавшего беременную жену екатеринбуржца взяли под арестСегодня в 18:23

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До 29 сентября.

Екатеринбуржца, напавшего с ножом на беременную супругу, заключили под стражу до 29 сентября 2017 года включительно. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Преступление было совершено вечером 29 июля 2017 года в роддоме, расположенном в переулке Суворовском. Горожанин несколько раз ударил жену ножом и скрылся. Врачи провели экстренную операцию и извлекли ребенка. Мать и малыш выжили. Спустя некоторое время екатеринбуржец был задержан в собственной квартире.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. В отношении обвиняемого проведут психиатрическую экспертизу.

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