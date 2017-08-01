В подъезде.

В Нижневартовске разыскивают мужчину, который надругался над малолетним ребенком.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление было совершено 30 июля 2017 года около 20.30 в подъезде дома №10 по улице Менделеева. После этого мужчина скрылся.

Следователи возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).