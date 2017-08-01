Дело возбуждено по статье "Халатность".

В Верхней Пышме возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц, занимающихся реализацией муниципальной программы по переселению из аварийного жилья.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, в ноябре 2014 года Управление капстроительства городского округа заключило контракт с подрядчиком на возведение многоквартирников для владельцев трущоб, проживающих в поселке Кедровое. В мае 2016 года чиновники подписали акт приемки объектов, а в июне выдали разрешение на ввод в эксплуатацию.

Позже выяснилось, что при строительстве были допущены многочисленные нарушения. Ущерб бюджету оценивается в 1,5 миллиона рублей.