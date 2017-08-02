Через окно.

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 63-летнего садовода.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, преступление было совершено 31 июля 2017 года. По версии следствия, 68-летний мужчина, вооружившись обрезом охотничьего ружья, проник на территорию соседнего дачного участка, расположенного в СНТ "Москвичка" Тюменского района. Подойдя к окну, он выстрелил в соседа, находившегося в доме. От полученных в грудь ранений потерпевший скончался на месте.

Отмечается, что между мужчинами были весьма натянутые отношения. В день убийства между ними произошла ссора.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.