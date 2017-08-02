×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Тюменский садовод застрелил соседа из обрезаСегодня в 08:51

  • Текст

Через окно.

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 63-летнего садовода.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, преступление было совершено 31 июля 2017 года. По версии следствия, 68-летний мужчина, вооружившись обрезом охотничьего ружья, проник на территорию соседнего дачного участка, расположенного в СНТ "Москвичка" Тюменского района. Подойдя к окну, он выстрелил в соседа, находившегося в доме. От полученных в грудь ранений потерпевший скончался на месте.

Отмечается, что между мужчинами были весьма натянутые отношения. В день убийства между ними произошла ссора.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Лицей под угрозой реконструкции

Лицей под угрозой реконструкции

Очередной "учебный" скандал в Екатеринбурге?

Большой Полет шансонье Новикова

Большой Полет шансонье Новикова

Смотрите и удивляйтесь.

Свердловские мэры ушли в "откос"

Свердловские мэры ушли в "откос"

А ученые отказались от Марса.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×