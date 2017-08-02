Он был в маске.

Вечером 1 августа 2017 года в Екатеринбурге на улице Крауля неизвестный в маске пытался ограбить отделение СКБ-Банка.

"На место выезжали сотрудники полиции. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Подробности будут известны позже", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.