В ИК строгого режима.

Суд вынес приговор 40-летнему жителю Пермского края, признав его виновным в изнасиловании 12-летней дочери. Он проведет 12 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было совершено в апреле 2017 года. Мужчина воспользовался беспомощностью ребенка в своей квартире.